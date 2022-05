Herber Rückschlag nach der Erholungsrallye vom Mittwoch. Die drei großen Indizes der Wall Street werden nach dem gestrigen Ausverkauf und vor den heute anstehenden Arbeitsmarktdaten leicht im Minus gehandelt. Die Aktien aus dem Technologiebereich hatten am Donnerstag die stärksten Kursrückgänge erlitten - der Nasdaq 100 fiel um 5%. Der Index testete zum zweiten Mal in dieser Woche die Tiefs vom März, die in der Vorwoche bei 12.800 Punkten erreicht wurden. Die steigenden ...

