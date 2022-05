Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 entkräftet inverses SKS-Muster Commerzbank-Chef warnt vor höherer Kreditrisikovorsorge Die europäischen Aktienindizes starteten in den heutigen Handelstag mit leichten Verlusten, die sich jedoch im weiteren Verlauf noch verstärkten. Die Blue-Chip-Indizes aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden notieren rund 1% niedriger. Allerdings ist der polnische WIG20 (W20) mit einem Rückgang von fast 2% der größte Nachzügler in Europa. Das wichtigste Ereignis des Tages ist die Veröffentlichung des NFP-Berichts aus den USA für April um 14:30 Uhr. Da die US-Notenbank jedoch bereits einen recht klaren Ausblick auf die kommenden Sitzungen gegeben hat, dürfte der NFP-Bericht nicht so viel Einfluss auf die Märkte haben. ...

