Der Markt für Kryptowährungen hat in den letzten Tagen eine sehr hohe Volatilität erlebt. Der Ausverkauf hat Sorgen über das Risiko einer Rezession und einer galoppierenden Inflation geweckt. Diese Faktoren ließen die Aktienindizes erneut fallen und zogen den Kryptomarkt mit sich. Man kann sehen, dass die Korrelation von Bitcoin mit dem NASDAQ-Technologieindex immer noch stark ist, was in den vorherigen Kryptoboomzyklen nicht der Fall war. Die FED-Konferenz löste bei den Anlegern eine kurzzeitige Euphorie aus. Die Bitcoin-Bullen versuchten, den Widerstand bei 40.000 USD zu überwinden, doch die Aufwärtsbewegung erwies sich als kurzlebig und der Preis fiel um fast 10% Laut den Daten von CoinMarketCap wurden in den letzten 24 Stunden fast 130 Milliarden Dollar aus dem Kryptomarkt entfernt. Unternehmen aus der Kryptobranche wie Coinbase, Riot Blockchain oder Marathon Digital verzeichneten Rückgänge von 10,0% Viay Ayvar, Präsident der ...

