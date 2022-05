Um 11:50 liegt der ATX TR mit +0.05 Prozent im Plus bei 6496 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -17.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.15% auf 90.3 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.31% auf 38.7 Euro und Addiko Bank mit +1.21% auf 10.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13752 ( -0.99%, Ultimo 2021: 15884, -13.42% ytd). Sonderfolgen: Unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch wurde gestern und bereits auch heute über die politisch verursachten extremen Wertverluste bei Verbund, EVN und OMV gesprochen. Nicht anklagend, sondern aufrufend/erklärend. Man hat gesehen, dass ähnliche Aussagen in China den ganzen Markt in einen Sickercrash geschickt haben. Muss man den kompletten Markt zum Verkauf stellen? Oder wurde Kanzler Karl Nehammer falsch zitiert? Es ...

