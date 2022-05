Extrema:06.05.2009: Top 2: Warimpex: 23.91% - [Top 1: 40% (09.10.2008), Top 3: 20% (08.03.2022)] zum Kalender over MA200:06.05.2005: Erste Group: Am längsten über MA200: 774 Tage (endete am: 06.05.2005) zum Kalender Positive Serie in Performance:06.05.2009: Erste Group: Beste Performance Serie: 32.30% (4 Tage - endete am 06.05.2009) zum Kalender Doubled:06.05.2003: Agrana: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Agrana: 216 Tage von 02.10.2002 (Kurs 7,49) bis 06.05.2003 (Kurs 15) zum Kalender 06.05.2009: Warimpex: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Warimpex: 42 Tage von 25.03.2009 (Kurs 1,11) bis 06.05.2009 (Kurs 2,28) Bisher gab es an einem 6. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX ...

