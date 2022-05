Woher kommt das Gold, aus dem ein Krügerrand oder ein Umicore-Barren entsteht? Die meisten Edelmetallkäufer denken bei dieser Frage wohl sofort an ein Bergwerk, an Staub und Gestein, an harte Arbeit und aufwendige Fördermethoden. Diese Vorstellung ist nicht falsch - doch in den letzten Jahren haben alternative Möglichkeiten der Gold-Gewinnung an Bedeutung gewonnen: Wie der World Gold Council vorrechnet, sind zwischen 2010 und 2021 beachtliche 28 Prozent des gesamten Goldangebots auf Gold-Recycling ...

