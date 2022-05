OMV nimmt an der zweiten Phase des derzeit von der niederländischen Gesellschaft Koninklijke DSM N.V. (unter Beteiligung mehrerer Bieter) durchgeführten kompetitiven Bieterverfahrens für den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der DSM Engineering Materials B.V. teil. Die potentielle Transaktion würde es OMV ermöglichen, ihr Chemieportfolio über Polyolefine hinaus zu erweitern, so die OMV.Der Aufsichtsrat der OMV hat sich den Angaben zufolge bislang noch nicht mit der potentiellen Transaktion befasst und seine potentielle Entscheidung hierüber ist derzeit nicht absehbar. Es wird erwartet, dass eine solche Entscheidung so bald wie möglich getroffen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...