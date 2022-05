Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX schloss diese Woche 3,6% tiefer belastet von den Versorgern und einem schwächeren Finanzsektor. International einziger Sektor im Plus war Öl&Gas nachdem das neue EU-Sanktionspaket auch ein Embargo für russisches Öl beinhalten soll. Davon profitierten OMV und SBO. Verbund und EVN rutschten hingegen am Donnerstag ab nach Aussagen von Bundeskanzler Nehammer, Gewinne von Unternehmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abzuschöpfen. Zum Bankensektor in Österreich gab es diese Woche positive Nachrichten. Laut Zeitungsberichten werden mehrere österreichische Banken - darunter auch die BAWAG - Forderungspakete der Sberbank Europe kaufen, die sich in Abwicklung befindet. Damit erhält die ...

