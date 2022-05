Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer hat für die kommende Woche die Bekanntgabe der Zahlen für das erste Quartal angekündigt. Am 10. Mai werden die Leverkusener die Karten offen legen und natürlich auch einen Blick in die Zukunft riskieren. Spätestens dann könnte die aktuell laufende Korrektur an der Börse beendet werden.

Zuletzt war Bayer wegen der Russland-Politik ein wenig in die Kritik geraten. Doch die Leverkusener haben sämtliche Ausgaben, Werbungen etc. in Russland zurückgestellt, liefern aber weiter überlebenswichtige Medikamente in das Land. Bayer-Chef Baumann ist zuversichtlich: "Gerade im Agrargeschäft sehen wir ein deutlich positiveres Marktumfeld als in den vergangenen Jahren".

Dennoch zählt die Bayer-Aktie in diesem Jahr zum Besten, was der deutsche Kurszettel zu bieten hat. Dabei galt Bayer in den vergangenen Monaten bis in den Herbst hinein mehr oder weniger als Sorgenkind. Zu durchwachsen die Performance ...

