Am Donnerstag musste der französische Impfstoffhersteller Valneva Farbe bekennen. Und Valneva hat geliefert! Denn das Unternehmen hatte zuletzt seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und konnte damit die Anleger überzeugen. Zumindest kurzzeitig, wie der Aktienkurs belegt.

Dabei dürfte die Zuversicht insbesondere in der hohen Liquidität begründet sein. Schließlich liegen Valnevas Cash-Reserven nach wie vor bei mehr als 300 Millionen Euro. Das Unternehmen ist also nach wie vor gut gerüstet, um mit dem Totimpfstoff VLA2001 voll durchzustarten. Dafür bedarf es nur noch der Zulassung seitens der EU…

Zuletzt hatte sich das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der EMA Ende April mit den Antworten Valnevas auf zuvor gestellte Nachfragen auseinandergesetzt und war nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Es seien nach wie wie vor Fragen offen, sodass die Zulassung abermals ...

