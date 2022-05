Am Donnerstag sorgte die Meldung noch für einen regelrechten Paukenschlag. Denn der norwegische Wasserstoffspezialist NEL hatte ganz kurzfristig die Vorlage seiner Geschäftszahlen für das erste Quartal vom 5. auf den 11. Mai verschoben. Gründe dafür wurde nicht genannt, sodass vielerorts schon über eine Firmenübernahme oder einen Spin-Off spekuliert wurde. Doch der Donnerstag brachte auch gute Nachrichten.

Schließlich hat die EU-Kommission mit der europäischen Elektrolyse-Industrie ein Abkommen zum Ausbau von grünem Wasserstoff unterzeichnet. Die EU verleiht damit ihren Interessen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien deutlich Nachdruck. Man arbeitet tatsächlich daran, die Klimaziele bis 2050 einzuhalten.

NEL jedenfalls stellt sich auf eine große Nachfrage an Elektrolyseuren ein. So wurde am 20. April mit viel Brimborium die neue Produktionsstätte auf der norwegischen Halbinsel Herøya eröffnet. Mit diesem neuen Werk hat NEL seine Produktionskapazitäten ...

