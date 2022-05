Der neue Cyber-Geheimtipp: Zukunftschancen sind gigantisch! Analysten setzen Kursziel auf 1 CA$!

Anzeige / Werbung

Diese Aktie startet in einem belebten Markt operativ durch und hat bereits sowohl die US-Regierung als auch die NASA als Kunden

Cybersecurity-Markt wächst in den kommenden Jahren exponentiell



Der Aktienmarkt macht selten "Geschenke". Nach dem scharfen Kurseinbruch vieler Technologie- und Wachstumswerte, ist es unserem Team gelungen eine immense Chance im rasant wachsenden Cybersecurity Sektor zu identifizieren.

Cybersecurity ist ein aufstrebender Wachstumsmarkt

2022 wird der Marktumsatz voraussichtlich rund 146 Mrd. US$ erreichen

US-Haushaltsplan sieht 10,9 Mrd. US$ für IT-Sicherheitsausgaben vor

Ein führender Sektoranalyst berechnet den fairen Wert von Plurilock Security (WKN: A2QJ96) bei 1 CA$. Sie können aktuell noch zu 0,27 CA$ einsteigen. Spekulieren Sie auf mindestens +270% Kurspotenzial bis Jahresende.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kriminalität ist heute auch nicht mehr das, was sie einmal war. Im Zeitalter der Digitalisierung hat sich eine neue Form hinzugesellt: die Cyberkriminalität.

Cyberattacken mit Schadprogrammen wie Ransomware steigen stark an und gehören mittlerweile zum ABC der Cyberkriminellen.

Berichten zufolge sind die Computersysteme des Bundesstaates Utah täglich bis zu 300 Millionen Hackversuchen ausgesetzt, da sich das Datenzentrum der NSA in diesem Bundesstaat befindet.

Jede Woche werden mutmaßlich bis zu sechs Billionen Hacks, Bugs und Sicherheitslücken in über 170 Ländern festgestellt.

Das führt zu gigantischen Schäden:

Immer wieder gelingt es ihnen, mit neuen Methoden Schwachstellen in der IT-Sicherheit ausfindig zu machen und für Manipulationen zu nutzen. Erst im vergangenen Jahr schafften es Hacker, die Colonial Pipeline in den USA zeitweise komplett vom Netz zu nehmen, was kurzfristig zu Kraftstoff-Engpässen führte.

Weil der Trend des Remote Working weiter anhält, wird auch die Identität eines jeden Individuums mehr und mehr zu einer digitalen. Es ist nicht zu verkennen, dass sich der Bedarf an Cybersecurity in den kommenden Jahren rasant beschleunigen wird.

Unsere Aktie des Monats verändert die Art und Weise, wie Cybersicherheit funktioniert.

Der Großteil der Cybersicherheitsmaßnahmen zielt darauf ab, bestimmte Viren und Cyberangriffe zu verhindern. Das Problem ist, dass Hacker jeden Tag neue Wege finden, um Sie aus dem Hinterhalt anzugreifen.

Plurilock Security

WKN: A2QJ96 | ISIN: CA72942L1031

0,18 EUR (Frankfurt)

Marktkapitalisierung: 12 Mio. EUR

Plurilock ist ein neues Unternehmen aus dem Sicherheitssektor. Es hat einen brillanten Weg gefunden, die Sicherheit jedes einzelnen Anwenders zu verstärken.

Die Nachfrage ist so immens, dass das Unternehmen 2021 seinen Jahresumsatz um das 73-fache auf 36 Millionen CA$ ( ca. 26 Mio. €) steigern konnte.

Wir sind sicher: Mit seinen einmaligen, patentierten Sicherheitslösungen, wird man in Zukunft enorm dynamisch wachsen. Wir rechnen darum mit einer äußerst vielversprechenden Zukunft.

Von der heutigen Marktkapitalisierung von 12 Millionen Euro aus, sehen wir langfristig eine Möglichkeit, sich zu einem Marktführer zu entwickeln. Damit wäre das Potenzial verbunden, ein 100 Milliarden-Riese zu werden. Anlegern die heute investieren, würde die Chance eines 8.000-fachen Anstieg gegenüber den heutigen Kursen möglich sein.

Natürlich ist das noch ferne Zukunftsmusik. Aber wir sind überzeugt, dass die Rahmendaten bei der Aktie stark nach oben zeigen.

Die heute vorgestellte Aktie könnte massiv von dem stark zunehmenden Momentum dieses Sektors profitieren.

US-Ministerien setzen die Lösungen mit Begeisterung ein:

Schon heute kann sich das Unternehmen, von dem die Rede sein wird, mit namhaften Partnern und Auftraggebern schmücken. Darunter finden sich Behörden wie das FBI, die NASA, Verteidigungsministerien, die Polizei vieler Länder sowie Kunden aus dem Privatsektor und dem Finanzbereich, wie z. B. Pensionskassen oder Banken.

Jüngst ging ein Auftrag der U.S. Library of Congress, der größten Bibliothek der Welt, in Höhe von 224.000 US$ ein.

Der Auftrag ist Teil des SEWP-V-Programms, das 2015 von der NASA ins Leben gerufen wurde. Damit sichert sich das Unternehmen Zugang zu nachgelagerten Kunden im Regierungssektor und darüber hinaus aussichtsreiche Expansionsmöglichkeiten.

Erfahren Sie heute

warum Cybersecurity jetzt spannend wird,

Investitionen in Milliardenhöhe anstehen

und welche Aktie massiv von den Entwicklungen profitieren wird.

Gefahr von Cyberattacken nimmt zu

Heute erleben wir eine gravierende Umwälzung in der Arbeitswelt. Das Home-Office setzt sich immer mehr durch, und da hier eine persönliche Einlass-Kontrolle nicht mehr möglich ist, müssen sich Unternehmen jetzt und in Zukunft vor illegitimen System-Zugriffen schützen. Mit steigender Home-Office-Quote seit Ausbruch der Pandemie haben auch die Ransomware-Angriffe deutlich zugenommen.

Im Zuge des Ukraine-Krieges bereiten sich auch immer mehr Staaten auf drohende Cyberattacken vor. Jüngst zeigte sich sogar die deutsche Finanzaufsicht BaFin besorgt über das gestiegene Risiko von Cyberangriffen.

"Die Cyberkriminalität ist eine wahnsinnig [gut?] organisierte und profitable Schattenindustrie geworden",

sagte der BaFin-Präsident Mark Branson.

Auch das Weltwirtschaftsforum (WEF) sieht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass IT-Sicherheitslücken zu einer ernsthaften Bedrohung für die Weltwirtschaft werden.

Weckruf für Investitionsprogramme: 10,9 Milliarden US-Dollar für Cybersicherheit

Nach den Prognosen der Research-Plattform Cybersecurity Ventures könnte sich der jährlich entstehende Schaden durch Cyberattacken bis zum Jahr 2025 auf 10,5 Bio. US$ belaufen.

Um dieser steigenden Gefahr begegnen zu können, werden die Ausgaben für Cybersicherheit entsprechend steigen müssen. Im vergangenen Jahr kündigten Google sowie Microsoft massive Investitionen in Höhe von 10 bzw. 20 Mrd. US$ in den Cybersecurity-Bereich an.

Aufgrund der aktuellen geopolitischen Spannungen könnte es auch zu einem globalen Wettrüsten in Sachen IT-Sicherheit kommen, denn die Kriege unserer Zeit werden längst nicht mehr ausschließlich mit konventionellen Streitkräften geführt.

Die US-Regierung hat die Zeichen der Zeit bereits erkannt. So forderte US-Präsident Biden im Haushaltsantrag für das Fiskaljahr 2023 10,9 Mrd. US$ für Cybersicherheit und damit etwa 11 % mehr als im Vorjahr.

Rapide wachsender Markt

Heute ist die IT-Sicherheit einer der größten und am schnellsten wachsenden Sektoren der Wirtschaft. Bis zum Jahr 2026 wird eine jährliche Wachstumsrate von rund 9,7% erwartet. Im laufenden Jahr dürfte sich der Sektor-Umsatz somit auf knapp 146 Mrd. US$ belaufen.

Früher oder später werden sich auch fast alle Unternehmen und Institutionen mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Der potenzielle Geldzufluss in diesen Bereich ist also enorm.

Frühzeitig die aussichtsreichsten Unternehmen auf dem Gebiet der Cybersicherheit zu identifizieren, ist somit von essenzieller Bedeutung, wenn man den Cyberboom im eigenen Portfolio abbilden möchte. Daher bieten wir Ihnen heute die Gelegenheit, sich mit der Aktie von Plurilock Security vertraut zu machen.

Diese Aktie hat explosives Kurspotenzial

Die Kapitalmärkte sind voller junger Unternehmen mit großen Träumen und Zielen, doch nur die wenigsten schaffen den Absprung zum Erfolg. Plurilock Security aus Kanada hingegen hat sich als Anbieter für IT- und Cybersicherheitslösungen bereits einen Namen gemacht und fantastische Deals an Land gezogen. Und das Beste daran: Die Aktie fliegt noch völlig unter dem Radar der Masse.

Das Unternehmen hat eine weltweit einzigartige Sicherheitslösung entwickelt, bei der aus dem Nutzerverhalten im Prinzip ein "digitaler Fingerabdruck" generiert wird, der eindeutig einer Person zugeordnet werden kann und fälschungssicher ist. Für erfolgreiche Hacks reicht es nun nicht mehr aus, nur Passwörter zu hacken oder die 2-Faktor-Authentifikation auszuhebeln. Stattdessen müsste das gesamte Nutzerprofil eines Users nachgebaut werden.

Anschaulicher wird das Prinzip mit folgender Analogie zur Sicherung eines Gebäudes:

Viele Hausbesitzer schützen zwar ihren Eingangsbereich, indem sie ihn mit einer schweren Tür und einem Sicherheitsschloss versehen, übersehen dabei aber oft die Gefahr, dass Einbrecher über den Garten durch eine Balkontür aus nicht bruchfestem Glas ins Haus gelangen könnten.

Plurilock sieht sich mit seiner Lösung jedoch nicht als Wachhund, sondern mehr als "Sensor im Hausinneren", der ständig überprüft, wer sich im Haus befindet. Sobald sich jemand unberechtigt Zugang verschafft hat, schlägt das System Alarm. Diese Lösung hat, wie eingangs erwähnt, führende Institutionen in den USA und Kanada bereits so sehr überzeugt, dass sie mit ihr arbeiten.

Im Wesentlichen fährt das Unternehmen eine zweigleisige Strategie:

Sicherheitslösungen als Software auf Lizenzbasis im Abo. Die Produktpalette besteht bislang aus

dem Kernprodukt DEFENSE , welches 9 US$/Monat/Nutzer kostet und der unsichtbaren Multi-Faktor-Authentifizierung für +3 US$ je Nutzer und Monat. Darüber hinaus wird diese Lösung um eine Cloud-Sicherheitslösung erweitert, was ein Umsatzpotenzial von weiteren +4 US$ je Nutzer( monatlich bedeutet.





Umsatzwachstum +7.200% im Jahr 2021 Gezielte Akquisitionsstrategie, um das Wachstum rasch voranzutreiben. So wurde der Umsatz von ~0,5 auf 36,6 Mio. CA$ im Jahr 2021 gesteigert. Im Jahr 2021 wurde die Firma Aurora für nur 1,5 Mio. US$ übernommen. Im März dieses Jahres wurde überdies die Firma Integra Networks mit einem großen Kundennetzwerk der kanadischen Regierung und einem profitablen Betrieb akquiriert. Damit wurden schätzungsweise 5 Mio. CA$ Jahresumsatz hinzugekauft, mit rund 20 % Bruttomarge. Hochkompetente Direktoren und Berater Um ein besseres Gefühl für die Firma zu erlangen, ist ein Blick auf die Führungsebene unabdingbar. Bei zwei Namen der Direktoren des dynamisch wachsenden Cybersecurity-Spezialisten dürften Anleger sofort aufhorchen: VADM Mike McConnell , ein ehemaliger Direktor der NSA sowie später Direktor der National Intelligence, der nach seiner Karriere für das international tätige Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton arbeitete. Ed Hamersla war eine Führungskraft beim US-amerikanischen Rüstungskonzern Raytheon und leitete dessen Cybersecurity-Sparte . Plurilock Security WKN: A2QJ96 | ISIN: CA72942L1031 0,18 EUR (Frankfurt) Marktkapitalisierung: 12 Mio. EUR Beeindruckende Wachstums-Story Plurilock ist es gelungen, mit gezielten Übernahmen in kürzester Zeit ein äußerst starkes Umsatzwachstum zu erzielen. Durch seine exzellenten Kontakte sichert sich das börsennotierte Unternehmen den Erstzugriff auf sehr starke Übernahmedeals zu sehr günstigen Bedingungen. Weiteres Wachstumspotenzial möchte man nun durch das sogenannte "Cross-Selling" heben, indem man seinen Kunden die komplette Plattform und Angebotspalette zur Verfügung stellt. Auftrags-Highlights im Jahr 2022: Auftrag in Höhe von über 224.000 US$ durch die U.S. Library of Congress , Auftrag in Höhe von über 1,5 Mio. US$ durch das US-Verteidigungsministerium , Auftrag in Höhe von 1,85 Mio. US$ durch das US-Marineministerium . Bis dato wurden im laufenden Jahr bereits Verträge abgeschlossen, die insgesamt einem Umsatz von 5,28 Mio. US$ entsprechen.



Fazit: Chance auf den Durchbruch - Aktie ist jetzt unverschämt günstig

Cyberangriffe sind weiter auf dem Vormarsch, sodass der Markt gezwungen ist, im Bereich der IT-Sicherheit zu wachsen. Plurilocks Wachstumspläne dürften sich in Zukunft auszahlen und zu großen Umsatzsteigerungen führen.

Noch wurde im vergangenen Jahr ein negatives EBITDA ausgewiesen. Doch die Ambitionen des Unternehmens sind so hoch, dass sich dies mittelfristig ändern könnte. Treibt das Unternehmen den Vertrieb seiner Produkte so schnell voran wie bisher, könnte sich das Negativ-Ergebnis bald in ein positives wandeln. Das größte Wachstum dürfte über Akquisitionen erzielt werden.

Plurilock CEO Ian Paterson sagte mit Blick auf das laufende Jahr:

"Im Jahr 2022 werden wir uns darauf konzentrieren, unsere Vertriebspipeline weiter auszubauen und weitere margenstarke Verkäufe proprietärer Software abzuschließen. Wir wollen unsere Strategie fortsetzen, profitable Cybersecurity-Unternehmen mit großartigen Kunden zu erwerben, die unsere operativen Margen verbessern und neue Vertriebskanäle für das Cross-Selling unserer Softwareprodukte eröffnen können."

Zum Jahresende wies das Unternehmen einen Barmittelbestand von knapp 10 Mio. CA$ aus. Bei aktuell 70 Mio. Aktien beträgt die Marktkapitalisierung lediglich rund 18 Mio. CA$.

Sie investieren zurzeit in einen potenziellen Marktführer, bei einem Nettounternehmenswert von lediglich rund 8 Mio. CA$.

Insgesamt ist Plurilock Security ein beeindruckender Softwareentwickler im Frühstadium. Das Management macht bislang einen ausgezeichneten Job und bleibt seiner Strategie treu. Da sich der Markt im Korrekturmodus befindet, haben Anleger jetzt die Möglichkeit, die günstigen Bewertungen auszunutzen. Aktuell wird die Aktie zu Schleuderpreisen gehandelt, die einen antizyklischen Positionsaufbau äußerst attraktiv machen, bevor der Markt wieder durchstarten wird.

Greg McLeish, Analyst beim unabhängigen Analystenhaus Leede Jones Gable berechnete sein Kursziel für die Aktie mit 1 CA$:

Laden Sie den vollständigen Analysten-Report hier herunter

Spekulative Grüße

