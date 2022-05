Der amerikanische Mischkonzern Illinois Tool Works Inc. (ISIN: US4523081093, NYSE: ITW) wird eine im Vergleich zum Vorquartal konstante Quartalsdividende von 1,22 US-Dollar ausschütten. Die Ausschüttung für das zweite Quartal erfolgt am 14. Juli 2022 (Record day: 30. Juni 2022). Damit schüttet der Konzern auf das Jahr hochgerechnet 4,88 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite des Unternehmens, das auf Werkzeugmaschinenbau ...

