Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat auch den Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Der ATX schloss nach einem volatilen Handelstag mit zahlreichen Vorzeichenwechseln am Ende um 1,0% tiefer und markierte damit seinen dritten Verlusttag in Folge, was auf Wochensicht gesehen einen Rückgang um 3,1% bedeutete. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten sorgten beim ATX zunächst für einen kurzen Ausreißer nach oben, bevor es dann langsam aber kontinuierlich abwärts ging, die schwache Eröffnung an der Wall Street liess die Kurse dann noch mehr nach unten rutschen. Polytec hat am Freitag Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, der Autozulieferer hat etwas mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode und damit die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...