Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 setzt Abwärtsbewegung fort Infineon-Aktie stürzt trotz positiver Quartalszahlen ab Die europäischen Aktienindizes haben den heutigen Handelstag mit Kursverlusten begonnen und damit die Abwärtsbewegung vom Freitag fortgesetzt. Die Blue-Chip-Indizes aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich notieren rund 1% niedriger, was auf die globalen Wachstumsprobleme in Verbindung mit den anhaltenden Lockdowns und strengen Gesundheitsbeschränkungen in China zurückzuführen ...

