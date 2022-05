Frequentis -1.32% Aussteiger2012 (19781978): Heute habe ich Frequentis mit +75,7% Gewinn verkauft. Begründung: Durch die Übernahmen im letzten Jahr sollte der Umsatz in 2022 auf 344 Mio steigen, dazu rechne ich mit einem jährlichen organischen Wachstum von 6%, das entspricht etwa dem Wachstum der letzten 5 Jahre. Damit komme ich auf 410 Mio Umsatz in 2024. Wenn noch kleinere Übernahmen dazu kommen, dann sollte ein Umsatz von 440 Mio in 2024 möglich sein. Ich erwarte eine Ebitmarge von 7%, also in der Mitte, der vom CEO für 2022 vorgegebenen Spanne, denn in Zukunft sollten die Kosten für zB. Reisen und Messen wieder steigen. Damit komme ich auf ein Eps von 1,626 Euro. Bei einem für mich fairen KGV von 24 liegt das Kursziel für 2024 bei 39 Euro und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...