Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2913 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/23 ist eine Fortsetzung mit diversen Facetten des Nehammer-Blues mit Inputs von Christian Kern, Andreas Schieder, Julia Kistner und Roman Eisenschenk. Bottom Line mach ich mir Sorgen um das ESG-Rating des Verbund, weil für das G wird nicht nur die Governance des Unternehmens selbst herangezogen, sondern auch jene des Umfelds/Standorts. Weiters: Was Pierer, Strauss und Niederhauser gemeinsam haben, warum Peter Werth SIVADV ist, welcher CEO mit Angela Merkel veröffentlicht wurde, wie schnell es ...

