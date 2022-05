Aktien: Moderna glaubt an seinen Gewinnbringer - Aktionäre nicht

Anzeige / Werbung Die Corona-Krise flaut ab, die Fallzahlen sinken, die Sommermonate dürften diesen Trend noch beschleunigen. Die Mega-Gewinne als Krisengewinner könnten auslaufen, Moderna bleibt dennoch zuversichtlich. Das abgelaufene Quartal schließt Moderna mit einem deutlichen Umsatzsprung ab. Dieser wird durch eine Ergebnisvervielfachung noch in den Schatten gestellt. Gleichzeitig bekräftigt das Biotechnologieunternehmen das Erlösziel für sein Covid-19-Vakzin. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Biontech-Konkurrent mitteilte, lag der Umsatz im abgelaufenen Dreimonatszeitraum bei 6,1 Milliarden Dollar. Vor Jahresfrist hatte Moderna lediglich 1,9 Milliarden Dollar ausgewiesen. Der Nettogewinn habe sich auf etwa 3,7 Milliarden Dollar mehr als verdreifacht. Der Corona-Impfstoff des Unternehmens sorgte für diese positiven Zahlen. Allerdings macht Moderna sinkende Fallzahlen und eine nachlassende Nachfrage nach dem Vakzin aus. Dennoch hält der Konzern an seinem Erlösziel für den Impfstoff in diesem Jahr fest, denn es rechnet mit einer Verbesserung der Situation im zweiten Halbjahr. Den 2022er-Erlösausblick für das Covid-19-Vakzin bestätigte Moderna mit 21 Milliarden Dollar. Moderna-Aktie kann nicht profitieren Von den ansprechenden Zahlen kann die Aktie von Moderna nicht profitieren. Der Titel befindet sich noch immer in einem Abwärtstrend und nähert sich nach einem Zwischenhoch nach den Zahlen wieder dem Jahrestief bei rund 122,60 Dollar an. Auch der MACD (Momentum) kann keine Impulse geben, erst oberhalb des Widerstands bei knapp 187 Dollar verbessert sich die charttechnische Situation wieder. Enthaltene Werte: US4781601046,US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

