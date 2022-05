D1-Chart EURUSD legt am Dienstag leicht zu und könnte für den dritten Handelstag in Folge steigen. Allerdings sind die Gewinne so minimal, sodass diese bisher keinen Einfluss auf die allgemeine Trendrichtung haben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 H1-Chart Nach dem gestrigen Abpraller an der 1,05er-Marke, der dritte innerhalb von vier Handelstagen, nähert sich das Paar den ...

