Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2913, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - VERBUND + CHRISTIAN KERN + ESG RATING VERBUND + ROMAN EISENSCHENK1) im guten Interview mit dem Standard versteht Christian Kern die Nehammer-Sicht: "Wasser ist beispielsweise ein öffentliches Gut, man könnte also einen Wasserzins für die Energiegewinnung einheben" ... in keinem Satz wird erwähnt, dass Kern mal Verbund--Vorstand war.2) Julia Kistner eröffnet ihrem Podcast mit "Neues aus dem rot-weiss-roten Dillentantenstadl" und Nicht-Aktionär Nehammer,- https://boersenradio.at/page/playlist/1633/3) Schuldenpolitik: Frage an rudi@boersenradio.ati ist gekommen, was die Schuldenpolitik mit dem Verbund und den ...

