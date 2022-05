ams Osram, Anbieter von optischen Lösungen, verkauft den Geschäftsbereich Traxon Technologies an die Prosperity Group, ein privates Beleuchtungsunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, wie es heißt. ams Osram wird sich weiterhin auf das Geschäft mit Hightech-Halbleitern konzentrieren. Die Transaktion sei ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von ams Osram, sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Geschäfte zu veräußern, die nicht zum Kern der Unternehmensstrategie gehören. Diese Transaktion umfasst nicht die Beleuchtungskomponenten und -technologien von ams Osram.

