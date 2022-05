Aktien: Biontech im Verdreifachungsmodus - Aktie ohne Durchschlagskraft

Anzeige / Werbung Der Auftakt ins neue Jahr hätte für Biontech nicht viel besser ausfallen können: Das Unternehmen steigert Umsatz und Gewinn mehr als deutlich. Die Prognose bestätigt der Moderna-Konkurrent zudem. Die Coronavirus-Pandemie ist in Europa derzeit kein Thema mehr, die Infektionszahlen sinken auch saisonbedingt. In den Monaten Januar bis März liefen die Impfungen gegen Covid-19 aber auf Hochtouren - und Biontech profitierte davon. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Moderna-Konkurrent mitteilte, lag der Erlös im zurückliegenden Quartal bei 6,37 Milliarden Euro. Vor Jahresfrist hatte der Umsatz noch 2,05 Milliarden Euro betragen. Auch den Gewinn verdreifachte Biontech im Jahresvergleich: Unterm Strich blieben 3,7 Milliarden Euro hängen nach 1,1 Milliarden Euro im Startquartal 2021. Je Aktie verdiente das Unternehmen 14,24 Euro. "Infolge eines erhöhten Auftragsvolumens, das Ende 2021 aufgrund der aufkommenden Omikron-Variante zunächst einging, haben wir das Jahr 2022 mit starken Umsätzen und Ergebnissen begonnen", erklärte Finanzvorstand Jens Holstein. Er bestätigte die Prognose für das laufende Gesamtjahr: So peilt Biontech mit seinem Covid-19-Vakzin einen Umsatz zwischen 13 Milliarden und 17 Milliarden Euro an. Biontech-Aktie ohne Dynamik Die Aktie von Biontech kann nicht von den sehr starken Quartalsergebnissen profitieren und erholt sich nur leicht. Der nächste Widerstand bei 154 Dollar ist zwar nah am aktuellen Kurs, aber das Jahrestief bei rund 121 Dollar ist ebenfalls in Reichweite. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls wieder abwärts gerichtet und signalisiert die fehlende Dynamik in der Aktie. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

