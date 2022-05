Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Mit Zugewinnen konnte der heimische Markt am Dienstag aus dem Handel gehen, mit einem Plus von 0,7% beendete der ATX die viertägige Verlustserie. Nach dem Ausverkauf der letzten Tage kamen die Investoren vorsichtig wieder zurück, viele Titel schienen auf dem momentanen Niveau unterbewertet zu sein, allerdings stellte sich keine Euphorie ein, zu sehr wogen die allgemeinen Bedenken der letzten Tage noch auf der Stimmung. Unterstützung kam auch von den makroökonomischen Daten, der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen in Deutschland wurde leicht besser als angenommen gemeldet, er verbesserte sich von minus 41,0 auf minus 34,3 Punkte, allgemein war mit einem weiteren Rückgang auf minus 43,5 Punkte gerechnet worden. Bei den ...

