ALC SW -Volksblatt: Alcon steigert im ersten Quartal Umsatz und GewinnALO FP -Alstom FY Negative Free Cash Flow EU992M, Est. Negative EU1.23BINGA NA-Viele deutsche Banken und Sparkassen wollen Strafzinsen für Kundeneinlagen im Gleichklang mit möglichen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) herabsetzen bzw. abschaffen PIRC IM-Pirelli verdient an steigenden Preisen - Wird aber vorsichtigerSLHN SW-Swiss Life startet mit Wachstum ins Jahr 2022SWMA SS-Philip Morris to Buy Swedish Match for SEK106 in Cash Per ShareUCG IM-UniCredit Approves $3.2 Billion State-Backed Telecom Italia LoanZURN SW-Zurich Insurance verhandelt über Deal für EU20-Mrd-Altbestände -AUTO1 Q1 Umsatz schlägt ErwartungenARL -Aareal Bank rechnet 2022 weiter mit operativen Gewinn von 210 bis 250 Mio EURBMW ...

