Der Reisemobilhersteller Knaus Tabbert hat in den ersten drei Monaten 2022 Aufträge für rund 6.000 Einheiten hereinbekommen. Der Auf- tragsbestand lag zum 31. März 2022 bei 1,3 Mrd. Euro oder rund 31.000 Einheiten. "Trotz einer deutlich unter dem Vorjahr liegenden Belieferung mit motorisierten Fahrgestellen und den daraus resultiernden Einschränkungen und Belastungen in der Fertigung konnten im ersten Quartal 2022 mit 7.247 Einheiten dennoch mehr Fahrzeuge ausgeliefert werden als im Vorjahresquartal. Dazu trug nicht zuletzt die flexible Organisationsstruktur von Knaus Tabbert bei, die es dem Unternehmen ermöglicht, schnell und effizient auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren", wie das Unrernehmen mitteilt. Insgesamt erzielte Knaus Tabbert in den ersten drei Monaten ...

