Um 12:12 liegt der ATX TR mit +1.01 Prozent im Plus bei 6301 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -19.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +3.38% auf 11.93 Euro, dahinter AT&S mit +3.26% auf 45.075 Euro und Strabag mit +2.33% auf 36.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13652 (+0.65%, Ultimo 2021: 15884, -14.05% ytd). - PIR-News: Addiko, Strabag, Knaus Tabbert, Evotec, Rosenbauer ...- Nachlese: Herbert Scherrer schreibt an Karl Nehammer (Tipp!), Wiener Börse evaluiert CPI Property- Börsen-Kurier: Austro-AGs investieren in die Lieferketten-Unabhängigkeit, Live aus den HVs von Wienerberger, S&T, SW- Unser Robot sagt: EVN, Verbund, Pierer Mobility und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 8, Tag im CEO-Ranking- Mit welcher historischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...