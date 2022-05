Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2916, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Herbert Scherrer, WSS Österreich, mit einem lesenswerten Brief an den Bundeskanzler:"Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,jetzt sind auch Sie bei den Populisten angekommen.Mit Ihrer Aussage über eine eventuelle Zwangsbesteuerung der Energiekonzerne, haben Sie die Marktwerte der größten börsennotierten Energieunternehmungen deutlich unter Druck gebracht. Wird es in Zukunft bei staatsnahen Betrieben einen Abschlag geben, da ja populistisch motivierte Sondersteuern im Raum stehen könnten?Oder haben Sie gute Berater, die Ihnen raten mit den vorhandenen Instrumenten wie z.B. Dividendenausschüttung einen ...

