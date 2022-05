Die Addiko Gruppe, eine auf Konsumenten und KMU spezialisierte Bank in Zentral- und Südosteuropa (CSEE), hat im 1. Quartal 2022 einen Nettogewinn von 6,5 Mio. Euro gegenüber 5,0 Mio. Euro in der Vorjahresperiode erzielt. "Dies ist das Ergebnis unseres im vergangenen Jahr gestarteten Transformationsprogramms," so Herbert Juranek, CEO der Gruppe. Die Risikokosten liegen bei -1,2 Mio. Euro (2021: -4,1 Mio. Euro). Das Nettozinsergebnis ging um 2,9 Prozent auf 41,3 Mio. Euro (1Q21: 41,9 Mio. Euro) zurück, die entsprechende Nettozinsmarge blieb stabil bei 2,87 Prozent (1Q21: 2,87 Prozent). Das Provisionsergebnis erhöhte sich deutlich gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 17,0 Mio. Euro (1Q21: €14,8 Mio.). Die Cost-Income Ratio verbesserte sich leicht auf 70,5 ...

