Viele fragen sich anlässlich der aktuellen Kursbewegungen, ob man hier nicht Parallelen zu vergangenen Perioden ziehen kann. Ob die Energiekrise in den 70er Jahren, Tschernobyl, Internetblase oder globale Finanzkrise in 2007 (Sars-CoV-2 wird als zu kurz und zu prägnant abgehakt), die Suche nach der historischen Blaupause ist im Gange. Nun, 2007 ist es zwar nicht, weil da sind die Finanzierungsstrukturen am Globus weggebrochen und das ist derzeit definitiv nicht der Fall, aber in Punkto Perspektive ähnelt es eigentlich all diesen Szenarien. Wir üben uns darin, die depressiven Momente eines Krieges "in Rufweite" nicht zu nahe an uns herankommen zu lassen, müssen aber eingestehen, dass die Effekte aus diesem Umstand schon längst bei uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...