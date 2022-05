Adobe-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent aus. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Bei Adobe steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Derzeit reicht ein Rutsch von rund zwei Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Bei 374,78 USD liegt dieser markante Punkt. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend ...

