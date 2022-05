Pensionsfonds berücksichtigen stärker das Klimaschutzziel: Über 50 Prozent der teilnehmenden Pensionsfonds in der Umfrage haben Net-Zero-Strategien in ihren Portfolios bereits implementiert oder planen, dies zu tun. Allerdings glauben viele, ihr Net-Zero-Ziel sei unter derzeitigen Bedingungen nicht erreichbar. Mehr als 50 Prozent der Pensionsfonds sehen passive Anlagen als permanenten Bestandteil in ihrem auf Klimaziele ausgerichteten Portfolio. Laut der jüngsten von der DWS gesponserten weltweiten Umfrage von CREATE-Research unter Pensionsfonds hat die Mehrheit der Pensionsfonds Klimaschutzziele in ihren Anlageportfolios verankert oder ist ...

