RHI Magnesita hat das Trading Statement für das 1. Quartal veröffentlicht. Das EBITA wurde laut RHI Magnesita im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahr um ca. 50 Prozent (ca. 40 Prozent bei konstanten Wechselkursen) gesteigert. Die Margen seien durch Preiserhöhungen unterstützt worden, darunter zusätzliche Energie- und Frachtzuschläge, die im 1. Quartal erfolgreich an die Kunden weitergegeben wurden, wie es heißt. Weitere Preiserhöhungen würden derzeit umgesetzt, um die laufenden Kostensteigerungen auszugleichen. Etwa 3,5 Prozent des Konzernumsatzes wurden 2021 in der GUS generiert und könnten vollständig gefährdet sein, so das Unternehmen. Notfallpläne seien vorbereitet worden, zum Beispiel die Vorbereitung einer ...

