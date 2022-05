Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse ist am Mittwoch in einem starken internationalen Umfeld mit merklichen Aufschlägen aus dem Handel gegangen, höher als erwartete US-Inflationszahlen hatten den ATX zwischendurch zwar wieder an die Vortageslinie gebracht, im Späthandel konnte er dann aber wieder zulegen und mit einem Plus von 1,8% aus dem Handel gehen. Auch bei der Europäischen Zentralbank mehren sich die Zeichen auf eine Leitzinserhöhung, EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat eine solche für den Sommer in Aussicht gestellt, sie könnte wenige Wochen nach dem Ende der Anleihenkäufe erfolgen, dieses Ende soll Anfang des dritten Quartals erfolgen. Unter den Einzelwerten stand die Addiko Bank im Fokus, sie hat im ...

