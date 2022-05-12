BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 200 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 875 (850) DKK - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWEDISH MATCH AUF 125 (88) SEK - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2750 (2375) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT SSE PLC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2200 (1690) PENCE CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR FORTUM AUF 16,80 (26,80) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SWEDISH MATCH AUF 'HOLD'(BUY) - ZIEL 106(86,50)SEKEXANE HEBT AHOLD DELHAIZE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 26,5 (27,0) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 29 (30,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 21 (22) NOK - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 124 (127) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 24 (22) CHF - 'BUY'JEFFERIES SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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