Palfinger kauft einen 35 Prozent-Minderheitenanteil an Guima Palfinger S.A.S. (Guima) von der Compagnie Générale Vincent S.A.S., und hält damit 100 Prozent der Anteile. Guima ist der zentrale Produktionsstandort für Hakengeräte und Absetzkipper innerhalb der Palfinger AG mit Sitz in Caussade, Frankreich, mit einem bedeutenden Marktanteil in der Region EMEA und einem hohen Exportanteil in die Region NAM, wie es heißt.Die Transaktion ermöglicht Palfinger "eine Bündelung von produktübergreifenden F&E-Initiativen und eine noch stärkere Integration des Hakengeräte Entwicklungsstandorts Caussade in das globale R&D-Netzwerk", wie das Unternehmen mitteilt. "Der Erwerb dieses Minderheitsanteils ermöglicht uns, auf ...

