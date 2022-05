DJ WTS gründet US Reporting Hub in Miami

DGAP-Media / 2022-05-12 / 10:35 München, 12.05.2022- WTS, ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory, hat in Miami einen neuen Hub für die Beratung und Optimierung von steuerlichen Prozessen eröffnet. Die Schwerpunkte liegen auf der Tax Tool-Implementierung, Tax Reporting sowie Tax Compliance-Unterstützung für Tochterunternehmen deutscher Firmen in den USA. "Wir freuen uns mit der Gründung des US Reporting Hubs in Miami, unser digitales Beratungsportfolio in den USA weiter ausbauen zu können. Ab sofort werden wir unseren Mandanten mit dort ansässigen Tochtergesellschaften unkomplizierter und vor allem mit einer Vor-Ort-Präsenz zur Seite stehen. Damit stellen wir unsere stark wachsende Digitaleinheit auch international noch besser auf", berichtet Richard Roos, Partner bei WTS Digital. Katharina Kehler und Alexander Kehler, beide Manager bei WTS Digital Düsseldorf und nun bei der WTS-Gesellschaft in den USA angestellt, übernehmen den Auf- und Ausbau des Hubs von Miami aus. Sie werden Mandanten bei der Implementierung und Integration von steuerlichen IT Lösungen bestmöglich unterstützen. Technologische Beratungsschwerpunkte sind aktuell das AMANA Tax Portal mit dem GTC Modul für Tax Reporting nach IFRS, OneSource Tax Provision und SAP. Ein weiterer Fokus liegt auf der Unterstützung im (IFRS-) Tax Reporting und bei Jahresabschlüssen, um die Lücke zwischen den komplexen Länder-Reporting-Grenzen besser zu schließen. Ebenfalls ist die neue globale Mindeststeuer (Pillar Two) ein wichtiges Thema des US-Hubs. Mit ihr wird das erste Mal eine Steuer eingeführt, die überall auf der Welt nach den gleichen Grundsätzen und ähnlichen Regeln berechnet und veranlagt wird. Mit dem Hub in den USA und in Kooperation mit dem WTS Global Netzwerk bietet WTS einen einzigartigen internationalen Ansatz, Pillar Two-Projekte global umzusetzen. "Der Geschäftsbereich WTS Digital bündelt unsere ganzheitlichen Services für die Digitalisierung von Steuerprozessen. Mittlerweile zählen wir mit mehr als 250 Expertinnen und Experten zu den führenden Anbietern im deutschen Markt und blicken auf eine starke Wachstums- und Erfolgsquote zurück. Miami ist neben unserem steuerlichen Shared Service Center in Cluj bereits die zweite ausländische Zweigstelle von WTS Digital, die wir errichtet haben, um unsere Mandanten im Ausland noch enger begleiten zu können. Unser Ziel ist es, in den wichtigsten Wirtschaftszentren weltweit WTS Digital Hubs aufzubauen, um unsere internationale Präsenz weiter zu stärken", kommentiert Florian Oehl, Leiter der Service Line WTS Digital und Managing Partner bei WTS in München. Über WTS WTS ist ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. Mit mehr als 1.300 Expertinnen und Experten in Deutschland und einer der fortschrittlichsten Digitaleinheiten weltweit entwickelt WTS innovative und integrierte Lösungen, um Steuer- und Finanzfunktionen sicher durch zunehmende regulatorische Herausforderungen zu navigieren und beim digitalen Wandel zu unterstützen. Das Beratungsangebot von WTS wird durch die drei Geschäftsbereiche Tax, Advisory und Digital repräsentiert. WTS verzichtet bewusst auf die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und ist damit ein unabhängiger und langfristiger Partner. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter wts.com/de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: WTS Group AG Schlagwort(e): Finanzen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1350915&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2022 04:35 ET (08:35 GMT)