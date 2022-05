Der Vorstand der AT&S hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der 28. ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juli 2022 eine Dividende in Höhe von 0,78 Euro je Aktie (VJ: 0,39 Euro je Aktie) für das Geschäftsjahr 2021/22 sowie, auf Grund der positiven Geschäftsentwicklung, eine Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie vorzuschlagen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2021/22 werden am 17. Mai 2022 und der Geschäftsbericht am 9. Juni 2022 veröffentlicht.

