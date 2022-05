Europäische Aktienindizes fallen DE30 testet die 13.500-Punkte-Marke Zahlen von Merck, HeidelbergCement und Siemens Die europäischen Aktienindizes notieren am Donnerstag niedriger, nachdem die Wall Street gestern und in Asien heute einen schwachen Handel verzeichnete. Höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten drückten gestern auf die Stimmung an den Märkten und schürten die Befürchtung, dass die Zentralbanken in ihrem Bemühen, die Inflation einzudämmen, noch restriktiver werden könnten. Die meisten westeuropäischen Blue-Chip-Indizes notieren über 2% niedriger. Der polnische WIG20 (W20) ist mit einem Minus von 3,5% heute der größte Nachzügler in Europa. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...