IPOs:12.05.1999: Sanochemia: Sanochemia mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 53,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 8 Mio. Euro). 12.05.2006: ZUMTOBEL: Zumtobel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,52 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 78,71 Mio. Euro). zum Kalender Extrema:12.05.2011: Flop 2: Österreichische Post: -10.9% - [Flop 1: -14.29% (07.11.2007), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender Umsatzextrema:12.05.2006: Bester - Palfinger: 41.569.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 20,28 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.024.880 zum Kalender 12.05.2006: Bester - Zumtobel: 188.117.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.886.155 zum Kalender over MA200:12.05.2004: Immofinanz: Am längsten über MA200: 1090 Tage (endete ...

