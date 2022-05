Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerLordstown Motors Corporation (LMC) hat soeben ein Hindernis aus dem Weg geräumt, das der Serienproduktion des Elektro-Lkw Lordstown Endurance noch im Weg stand. Am Mittwochabend gab Lordstown bekannt, dass das Unternehmen seinen Deal mit Hon Hai Precision Industry - besser bekannt als Foxconn - unter Dach und Fach gebracht hat. Lordstown verkauft sein Werk in Ohio an Foxconn. Foxconn wird dann das Werk betreiben und die E-Fahrzeuge von Lordstown bauen.Mit ...

