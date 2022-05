The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2022



ISIN Name

AU000000CIM7 CIMIC GROUP

DE000A3MQCP7 FRESEN.MED.CARE O.N. NEUE

FR0004180537 AKKA TECHS INH. EO 1,53

JE00BF4N9R98 SERINUS ENERGYPLC

SE0011166610 ATLAS COPCO A

SE0011166628 ATLAS COPCO B FREE

SE0015221908 TRANSFERATOR AB A

SE0015221916 TRANSFERATOR AB B

VGG6844A1158 POLO RESOURCES LTD NEW

