Aktien: Dieser Automobilwert will in den USA angreifen

Nachdem in den USA ein Rennen um die vorderen Plätze bei den von General Motors und Ford dominierte Segment Elektro-Pick-ups entbrannt, ist, steigt nun auch Volkswagen in das Geschäft mit Pick-ups und SUVs ein.

Dazu will der Wolfsburger Konzern die US-Traditionsmarke "Scout" wiederbeleben. Erste Prototypen sollen im kommenden Jahr gezeigt werden; die Serienproduktion dann 2026 anlaufen. Der Aufsichtsrat hat dafür grünes Licht gegeben. Geplant sei, noch in diesem Jahr in den USA ein separates Unternehmen für Design, Entwicklung und Produktion zu gründen. Die elektrifizierte Marke Scout werde auf ein neues technisches Plattformkonzept setzen, hieß es von Volkswagen.

Nachdem Volkswagen den Turnaround in den USA geschafft hat, nutze der Konzern nun die Chance, seine Position in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für Elektrofahrzeuge weiter auszubauen, hieß es von Konzernchef Herbert Diess. Die Elektrifizierung biete dem Konzern die historische Möglichkeit, in das renditenstarke Segment für Pickups und geländegängige SUV (R-SUV) einzusteigen. So wolle man zu einem wichtigen Akteur auf dem US-Markt werden.

Unternehmenskreisen zufolge werde der Aufsichtsrat voraussichtlich 100 Mio. Euro freigeben, um die Marke aufzubauen. Später sollten weitere Mittel folgen, für deren Finanzierung auch externe Investoren gewonnen werden sollten. Ein späterer Börsengang dieser Aktivitäten sei nicht ausgeschlossen. Auch ein neues Werk sei im Gespräch.

Der Name "Scout" geht auf ein Modell des ehemaligen US-Herstellers International Harvester zurück. Dessen Lkw-Sparte wurde später unter dem Namen Navistar weitergeführt. Die Markenrechte an Scout gingen bei der Übernahme des US-Lastwagenbauers 2020 durch Traton an Volkswagen.

VW-Aktie bleibt im Abwärtstrend

Die Aktie von VW befindet sich seit rund 1 Jahr in einem Abwärtstrend, auch die 200-Tagelinie (rot) fällt inzwischen deutlich ab. Zuletzt konnte sich der Titel zwischen rund 130 und 160 Euro stabilisieren, allerdings ohne Impulse vom MACD (Momentum). Erst ein Ausbruch aus der jüngsten Seitwärtsrange vermag dem Wert neue Impulse zu verschaffen.

