Aus dem Morgenkommentar der Wiener Privatbank: Der heimische Markt musste am Donnerstag in dem negativen Umfeld nachgeben, für den ATX ging es um 1,6% nach unten. Nachdem es den ganzen Tag über Rückgänge gegeben hatte, hellte sich die Stimmung dank einer freundlicheren Börse in den USA gegen Ende hin auf und die Verluste konnten eingedämmt werden. Gestern präsentierten Wienerberger und der Verbund ihre Ergebnisse, beide Titel mussten deutlich nachgeben, was aber nicht an den vorgelegten Resultaten lag, sondern eher der allgemein trüben Marktstimmung geschuldet war. Wienerberger profitierte im ersten Quartal von der hohen Nachfrage am Bau und legte einen kräftigen Gewinnsprung hin, es war das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte, ...

