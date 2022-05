Der Silberpreis befindet sich seit dem letzten Zwischenhoch bei 26 US Dollar in einer Abwärtsbewegung! Nachdem auch die Unterstützung, die 200-Tage Linie (blau im Chart) nicht gehalten werden konnte, kam es am 22.04.22 zu einem neuerlichen Verkaufssignal (Elipse). In der Folge rutschte das Edelmetall fast täglich weiter nach unten und nähert sich nun bereits der 20 USD Marke. Am frühen Freitagvormittag notiert Silber bei aktuell 20,81 USD. Wir würden hier klare Tendenzen einer Bodenbildung abwarten, ...

