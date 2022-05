DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: Bertram Dental Lab erwirbt fünf SLM®280-Produktionsserien zur Einführung des LazerTEK-Druckservice

Menasha, WI, USA (pta022/13.05.2022/10:30) - 13. Mai 2022. Bertram Dental Lab (BDL) wurde 1976 gegründet und ist ein früher Pionier bei der Verwendung von Metall-AM zur Herstellung von herausnehmbaren Teilprothesen (RPDs) aus Kobalt-Chrom in großem Maßstab. Seit 2016 pflegt Bertram Dental Lab eine langjährige Partnerschaft mit SLM Solutions, nachdem es seine erste SLM®280 PS erworben hatte. Seitdem hat das Labor vier weitere installiert. BDL hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Partnern die beständigsten und qualitativ hochwertigsten Großhandelsteile zu liefern. Um dieses Qualitätsniveau zu erreichen, baut das Unternehmen auf die Wiederholbarkeit und Produktivität der SLM Solutions-Technologie, um die Anforderungen des Marktes und die strengen Industriestandards zu erfüllen.

In Zusammenarbeit mit SLM Solutions hat Bertram Dental Lab zum ersten Mal seinen LazerTEK Druckservice öffentlich bekanntgegeben. Der LazerTEK Druckservice ist ein Metall-AM-Service, der exklusiv von Bertram Dental Lab für seine in den USA ansässigen Dentallaborpartner angeboten wird. Durch den exklusiven Einsatz von SLM Solutions-Druckern und LazerTEK-Teillegierungen bietet BDL einen RPD-Druckservice, der in Bezug auf Qualität, Preis, Durchlaufzeit und mechanische Eigenschaften unübertroffen ist, wie unabhängige Laborstudien belegen. Dentallaborpartner müssen lediglich ihre fertigen RPD.stl-Designdateien über das BDL LazerTEK Druckservice-Partnerportal hochladen, um Zugang zur direkten Fertigung zu erhalten. Charlie Grace, Chief Sales Officer bei SLM Solutions, erklärt: "Die Dentalindustrie ist wohl eine der ältesten Branchen, die AM für ihr Geschäft nutzen. BDL hat das Gießen erfolgreich verdrängt, indem es AM nutzt, um erstklassige Zahnersatzteile mit großer Effizienz und in höchster Qualität herzustellen."

Tim Bertram, Mitinhaber von Bertram Dental Lab, kommentierte: "Die Entscheidung, mit SLM Solutions zusammenzuarbeiten, fiel im Jahr 2016 leicht. SLM Solutions war das einzige AM-Unternehmen, das sich ausschließlich auf Metall-AM konzentrierte, und ist seitdem darin führend. Sie waren die Pioniere der bidirektionalen Wiederbeschichtung, der Multilaser-Systeme und ihrer aktuellen Produktionsserienmaschinen, die alles verändert haben. Die Maschinen der Produktionsserie bieten alles, was wir brauchen. Die automatisierte Pulverhandhabung mit geschlossenem Kreislauf senkt die Arbeitskosten und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit und die Aufrechterhaltung der höchstmöglichen Legierungseigenschaften. Der verbesserte Gasfluss und das permanente Filtersystem sorgen dafür, dass wir rund um die Uhr arbeiten können, ohne dass die Qualität der Teile beeinträchtigt wird. Die Partnerschaften von SLM Solutions mit branchenführenden Unternehmen garantieren, dass BDL von kontinuierlicher Forschung und Entwicklung in allen Bereichen der Metall-AM profitieren kann. So wird unsere Mission unterstützt."

Bertram Dental Lab verfügt über eine solide nationale Präsenz in den USA. 98 % ihrer Produkte sind RPDs, so dass die Skalierung entscheidend für ihren Erfolg ist.

Der LazerTEK Print Service reduziert die Abhängigkeit von Gussverbrauchsmaterialien und verbessert die Passform und Qualität der Produkte. Er verbessert den gesamten Herstellungsprozess in einem technologischen Zeitalter und stärkt damit das Rekrutierungspotenzial für neue AM-Talente. Der Service bietet unseren Dentallaborpartnern Transparenz durch einen digitalen Workflow. Bertram erklärt stolz: "Die Zeiten, in denen wir RPDs selbst anfertigen mussten, sind vorbei."

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein Anbieter integrierter Lösungen und Partner für die additive Fertigung von Metallen. Das Unternehmen setzt sich für den langfristigen Erfolg seiner Kunden mit der additiven Fertigung von Metallen ein. Robuste Selective Laser Melting-Maschinen optimieren die schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Teileproduktion. Die Experten von SLM Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um ihnen die Unterstützung zu bieten, die den Einsatz der Technologie verbessert und eine maximale Investitionsrendite gewährleistet. Die SLM Solutions Group AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den USA.

Über Bertram Dental Lab BDL wurde 1976 in Neenah, WI, gegründet und ist der führende Outsourcing-Partner für Dentallabore für die Produktion von herausnehmbaren Teilprothesen (RPD). BDL produziert zu 100 % in den USA und fertigt RPDs aus Kobalt-Chrom mit Hilfe des hochmodernen 3D-Metalldruckverfahrens SLM (Selective Laser Melting). Unser talentiertes Team aus Zahntechnikern hat eine wesentliche Mission: Wir bei BDL haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Partnern die am besten passenden und qualitativ hochwertigsten Großhandelsteilgerüste zu liefern, die in der Branche erhältlich sind. Unsere Mission wird durch technologische Fortschritte, ständige Weiterbildung und Kundenfeedback unterstützt. Unsere Teammitglieder, unser wertvollstes Kapital, unterstützen und treiben diese Mission voran.

