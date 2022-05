Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Standard Lithium schon lange nicht mehr erlebt. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund zwölf Prozent gehandelt. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 4,73 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...