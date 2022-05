SJB FondsEcho. ODDO BHF Active Small Cap. Nebenwerte. Attraktiv. Europäische Aktien stehen wegen des fortgesetzten Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie aufgrund der Erwartung baldiger Zinserhöhungen an gleich zwei Fronten unter Abgabedruck. Sollten Investoren in diesem angespannten Marktumfeld überhaupt in europäische Small-Cap-Titel investieren? Dafür gibt es weiter gute Gründe, denn Nebenwerte aus Europa haben sich in den letzten zehn Jahren besser entwickelt als europäische Standardaktien. ...

