Feierstimmung herrscht heute bei allen Draftkings-Aktionären. Die Aktie liegt immerhin rund zehn Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Diese Chartmarke liegt bei 9,77 USD. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, die von Draftkings überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...