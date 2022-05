The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.05.2022



ISIN Name

GB0002162385 AVIVA PLC LS-,25

US1013881065 BOTTOMLINE TECH. DL-,001

US4711154025 JARDINE MATH.U.ADR DL-,25

US7743741024 ROCKWELL MEDICAL INC.

