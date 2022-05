Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX schloss diese Woche 3,7% tiefer, konnte aber die 3,000-Punkte- Marke verteidigen. Besonders Grundstoffwerte wurden verkauft, in Wien traf dies Wienerberger und Lenzing. Weiter unter Druck stand der Verbund trotz Rekordzahlen und angehobenem Ausblick. Der Fokus lag diese Woche in Wien erneut auf Quartals-Updates. Verbund und Wienerberger zeigten hier eine starke Entwicklung, was jedoch nicht in Kursgewinne mündete. Charttechnisch liegt die nächste Hürde nach oben bei 3.200 Punkten wohl noch außer Reichweite. Der Kurs der Verbund-Aktie konnte diese Woche vom starken Q1-Ergebnis und der Anhebung des Ausblicks nicht profitieren, sondern rutschte weiter ab aufgrund politisch diskutierter Maßnahmen zur teilweisen Gewinnabschöpfung ....

